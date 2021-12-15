Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
5 milyon lira tutarlı senet aslı bulundu
Eş zamanlı yapılan operasyonda H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 37 farklı şahısın borçlu olduğu toplam 5 milyon lira tutarlı senet aslı, 30 boş senet, 1 senet fotokopisi, 1 av tüfeği, 1 senet karnesi, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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