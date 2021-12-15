Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

5 milyon lira tutarlı senet aslı bulundu

Eş zamanlı yapılan operasyonda H.A., M.A., A.A., E.D., İ.K., M.Ş. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 37 farklı şahısın borçlu olduğu toplam 5 milyon lira tutarlı senet aslı, 30 boş senet, 1 senet fotokopisi, 1 av tüfeği, 1 senet karnesi, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.