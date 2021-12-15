Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kablo hırsızlığı: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Malatya'daki bir elektrik firmasının deposundan kablo çalan 4 kişi tutuklandı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde durdurulan bir traktörün römorkunda çok sayıda kablo ve elektrik malzemesi ele geçirdi.
Ekipler, traktörde bulunan ve malzemelerin kendilerine ait olduğunu ispatlayamayan 4 zanlıyı gözaltına aldı.
İnceleme sonucu şüphelilerin, malzemeleri Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki elektrik firmasına ait depodan çaldıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Etiketler: Fiber Kablo Hırsızlık Malatya
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