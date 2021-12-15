Malatya'nın Yazıhan ilçesinde durdurulan bir traktörün römorkunda çok sayıda kablo ve elektrik malzemesi ele geçirdi.

Ekipler, traktörde bulunan ve malzemelerin kendilerine ait olduğunu ispatlayamayan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İnceleme sonucu şüphelilerin, malzemeleri Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki elektrik firmasına ait depodan çaldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.