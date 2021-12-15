Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
7 yaşındaki çocuk belediye çukuruna düştü
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, rögar kapağının açık bırakılması sonucu 7 yaşındaki çocuk çukura düştü. Küçük kızın çenesine 14 dikiş atıldı.
Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin rögar kapağını açık bırakması sonucu dün okula giden 7 yaşındaki Şüheda Bayıkcan, çukura düştü. Küçük kız, vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
14 dikiş atıldı
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şüheda’nın çenesine 14 dikiş atıldı.
Küçük kızın babası Mehmet Bayıkcan, kızının çukura düşmesinin ihmal kaynaklı olduğunu öne sürdü. Bayıkcan, “Çevredekiler yetişmeseydi kızım orada perişan olacaktı. Raporlarla birlikte şikayetçi oldum” dedi.
Etiketler: Diyarbakır
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