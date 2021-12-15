Elvanlar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde büyük taş parçalarının altında sıkışmış halde sokak köpeği bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karın ve kulak bölgesinden yaralandığı belirlenen hayvanı veterinere götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Para cezası uygulandı

Yapılan araştırma sonucu konteynerin yakınındaki müstakil evde ikamet eden 72 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan M.Y.'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1500 lira para cezası uygulandı.

2. kez gözaltına alındı, serbest bırakıldı

Ekipler, M.Y.'nin konteynerin içine bir cisimle vurduğu ve taş parçaları attığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şüpheliyi tekrar gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., savcılık sorgusundan sonra salıverildi.

M.Y.'nin ifadesinde, böyle bir olayı gerçekleştirmediğini, evinden hiç çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Polisler köpeğe yer yaptı

Öte yandan tedavisi yapılan sokak köpeği, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, bahçede kendisi için yapılan kulübeye yerleştirildi.