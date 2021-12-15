Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu T1 Tüneli'nin İstanbul yönünde meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı geri dönüşüm için toplanan atık kağıt yüklü tır, kontrolden çıkarak savruldu ve sağ şeride devrildi. Tırda bulunan, balyalar halindeki tonlarca atık kağıt da yola saçıldı.

Sürücü S.Ç., kazayı yara almadan atlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Saçılan kağıtlar başka tıra yüklendi

İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekipleri, savrulan kağıtlar nedeniyle yolda başka kaza olmaması için önlem aldı.

Tünel tek şeritli olarak ulaşıma bir süre kapatılırken, iş makineleri ile toplanan kağıtlar, başka tıra yüklendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.