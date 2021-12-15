Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tünelde devrilen tırdan atık kağıtlar saçıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki tünelde geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi, tonlarca atık kağıt yola saçıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu T1 Tüneli'nin İstanbul yönünde meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı geri dönüşüm için toplanan atık kağıt yüklü tır, kontrolden çıkarak savruldu ve sağ şeride devrildi. Tırda bulunan, balyalar halindeki tonlarca atık kağıt da yola saçıldı.
Sürücü S.Ç., kazayı yara almadan atlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Saçılan kağıtlar başka tıra yüklendi
İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekipleri, savrulan kağıtlar nedeniyle yolda başka kaza olmaması için önlem aldı.
Tünel tek şeritli olarak ulaşıma bir süre kapatılırken, iş makineleri ile toplanan kağıtlar, başka tıra yüklendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Geri Dönüşüm Kocaeli Trafik Kazası
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