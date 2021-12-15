Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dronla trafik denetimi
[Fotoğraf: AA / Arşiv]
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetiminde, kural ihlal yapan sürücüler dron ile tespit edildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "kırmızı ışık" ve "hız ihlali" denetimi yaptı.
Kars-Erzurum kara yolundaki Cumhuriyet Köyü ile Sanayi kavşaklarını denetleyen polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri dron ile belirledi.
Ekipler, ışık ihlalinde bulunan ya da hız limitine uymayan sürücüleri kontrol noktasındaki görevlilere bildirdi.
Cezai işlem uygulanan sürücülerin ehliyetlerinden 20 puan da düşürüldü.
Ayrıca denetimde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri uyarısı yapıldı.
Etiketler: Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü Kars Trafik
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