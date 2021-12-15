Kaza, 13.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Kuzeybatı Çevreyolu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, 2 aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Takla atarak durabilen araçlardan birinde sürücü sıkıştı.

Takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 yolcu ise şok yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazazedeler yakınları tarafından sakinleştirilirken belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.