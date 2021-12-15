Ali Körler idaresindeki kamyonet, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı.

Kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkamayan Körler, telefonla aradığı Yukarıçağlan Muhtarı Ali Çetinbaş'tan aracının kurtarılması için yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Aracı çamurdan kurtarmaya çalışırken kaza yaptı

Traktörü ile olay yerine giden Çetinbaş, araca zincir takıp çekmeye çalıştığı esnada Yusuf Yıldız'ın kullandığı servis otobüsü aniden yola çıkan traktöre çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ali Çetinbaş, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Ali Çetinbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.