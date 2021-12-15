Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da gece saatlerinde şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli genç görenleri korkuttu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya’da sık sık trafiği tehlikeye düşürürken görüntülenen patenli gençlerden biri, bu kez halk otobüsünün arkasına tutundu.
Yanından geçen onlarca araca aldırmayan genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunmaya devam etti. Otobüs şoförü ise ara ara genci fark ederek, ayrılması için duraklarda durdu.
[Fotoğraf: İHA]
3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk
Yaklaşık 3 kilometre otobüsün arkasına tutunarak giden patenli genç, trafik ışıklarında otobüsü bırakarak yoluna devam etti.
Gencin kazaya davetiye çıkardığı tehlikeli anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı.
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