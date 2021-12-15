Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya’da sık sık trafiği tehlikeye düşürürken görüntülenen patenli gençlerden biri, bu kez halk otobüsünün arkasına tutundu.

Yanından geçen onlarca araca aldırmayan genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunmaya devam etti. Otobüs şoförü ise ara ara genci fark ederek, ayrılması için duraklarda durdu.

[Fotoğraf: İHA]

3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk

Yaklaşık 3 kilometre otobüsün arkasına tutunarak giden patenli genç, trafik ışıklarında otobüsü bırakarak yoluna devam etti.

Gencin kazaya davetiye çıkardığı tehlikeli anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı.