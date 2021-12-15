Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sobadan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki Havva Yavuz ile 60 yaşındaki oğlu Mahmut Bülent Yavuz hayatını kaybetti.
Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi’nde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan haber alamayan yakınları, dün gece eve gitti. İçeriden ses gelmeyince endişelenen yakınlar, kapıyı kırarak eve girdi ve anne ile oğlu hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Havva Yavuz ve Mahmut Bülent Yavuz'un cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Trabzon
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