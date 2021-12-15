Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kocaeli Yağış
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