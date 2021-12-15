Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da çalınan otomobil Sakarya'da bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da çalındığı iddia edilen otomobil, Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nden çalındığı öne sürülen otomobilin, kurtarıcının üzerinde Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nden geçiş yapacağının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Çalıntı otomobili taşıyan kurtarıcıyı, jandarma ekipleri durdurdu.
Kurtarıcının taşıdığı çalıntı otomobil, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan sürücü N.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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