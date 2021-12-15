Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ticari araçlara kış lastiği denetimleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde ticari araçlara kış lastiği denetimleri yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince Mihalgazi ilçesinde, 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması yapıldı.
Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların kış lastiklerinde diş derinliği de kontrol edildi.
Kontroller kış lastiği takma zorunluluğu süresince devam edecek.
Etiketler: Denetim Eskişehir Kış Lastiği
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