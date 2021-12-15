Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analizlerde şüpheli araçlar tek tek tespit edildi. Araçlarda eşyaların niteliğine göre dedektör köpekler ve X-Ray tarama cihazları devreye girdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kaçak yollarla yurda getirilmek istenen ticari ürünler ile uyuşturucu maddeler gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Gümrük kapısında gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunun ilkinde şüpheli görülerek X-Ray tarama cihazına sevk edilen, daha sonra ise narkotik dedektör köpeklerle aranan araçtaki yangın tüplerinin içerisinde toplam 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Gizli bölmede 27 kilogram uyuşturucu yakalandı

Bir diğer uyuşturucu operasyonunda benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen aramada, tır dorsesinin tabanında oluşturulan gizli bölmedeki paketlerin içerisinde 27 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan yakalamalarda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen çok sayıda ticari ürün de bulundu. Ürünler arasında 20 uydu takip özellikli tasma, 8 endoskopik kamera, 7 bin 750 oto yedek parçası, 5 bin 750 makine iğnesi, 8 bin 500 elektronik sigara ve aksamının yanında, yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca malzeme, sigara kağıdı ve filtresi, 480 akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 13 milyon TL değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.