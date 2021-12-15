Dere Mahallesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Sinan Biçer, 5 ay önce marangoz olan arkadaşının kestiği bir ağacın kovuğunda bulduğu yavru sincaba baktı.

Arkadaşının getirdiği sincabı çok seven Biçer, onu bir süre biberonla süt vererek besledi. Biraz büyümesinin ardından doğaya bıraktığı sincabın geri gelmesi üzerine "Mamut" adını verdiği hayvanı sahiplendi.

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Her gün işe beraber gidiyorlar

Sincabın yanından bir an bile ayrılmadığını anlatan Sinan Biçer, "5 aydır bakıyorum. İlk önce biberonla baktık, süt içirdik. Daha sonra fındık, ceviz yemeye başladı. Artık bizim aileden biri gibi oldu. Her gün benimle işe gelip gidiyor. Buradaki komşu esnaf da çok seviyor, Mamut herkesin maskotu oldu" diye konuştu.