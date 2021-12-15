Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 755 gram uyuşturucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta bir otomobilde 755 gram uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durduruldu.
Yapılan aramada 755 gram uyşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Polis Uşak Uyuşturucu
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