Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari 2 sanık yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan firari 2 sanık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre jandarma, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmalarına tutuklu halde devam edilmesine karar verilen firari sanık F.Ö. ve K.Ü. gözaltına alındı.
Firari sanıklar jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Nevşehir
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