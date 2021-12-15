Merkeze bağlı Ürgüç Mahallesi'nde vatandaşlar, baraj suyunun çekilmesiyle höyük yapısını görerek durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 20 metre suyun çekildiği alanda yaptıkları incelemede, höyüğün 4 bin yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sebahattin Ezer ile birlikte yaptığı inceleme sonrası, Atatürk Baraj sularının çekilmesi ve aşındırması sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak ve çömlekler tespit ettiklerini belirtti.