Elazığ'da, Asayiş Şube ekiplerinin, son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 83 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı otomobil yakalandı.