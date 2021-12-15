Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, tek doz olarak uygulanan aşıdan yetişkinlere 2 ay sonra takviye dozu verilmesinin COVID-19'a karşı vücuttaki antikorları artırdığı belirtildi.

Açıklamada, takviye doz sonrası tromboz ve trombositopeni riski veya diğer yan etkilerin bilinmediği ve bu tür risklerin dikkatle takip edildiği bildirildi.

EMA, ayrıca Johnson and Johnson aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen mRNA aşılarının 2'nci dozlarından sonra da takviye olarak uygulanabileceğini kaydetti.

EMA'nın aşılar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararlar AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar verebiliyor.