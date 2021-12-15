Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson firmasının koronavirüs aşısının takviye dozunun ilk dozdan 2 ay sonra yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, tek doz olarak uygulanan aşıdan yetişkinlere 2 ay sonra takviye dozu verilmesinin COVID-19'a karşı vücuttaki antikorları artırdığı belirtildi.
Açıklamada, takviye doz sonrası tromboz ve trombositopeni riski veya diğer yan etkilerin bilinmediği ve bu tür risklerin dikkatle takip edildiği bildirildi.
EMA, ayrıca Johnson and Johnson aşısının Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen mRNA aşılarının 2'nci dozlarından sonra da takviye olarak uygulanabileceğini kaydetti.
EMA'nın aşılar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararlar AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar verebiliyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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