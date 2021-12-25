Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
4'üncü kattan düşen Azra kurtarılamadı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı düşüp, ağır yaralanan Azra Nur Erkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Seydişehir'deki apartmanın 4’üncü katındaki oturan Ramazan ve Hatice Erkan çiftinin 12 yaşındaki kızı Azra Nur, balkonda dengesini kaybedince aşağı düştü.
Ailenin ve çevredekilerin Azra Nur'un düştüğünü fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı Azra Nur, sağlık görevlilerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Azra Nur Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Konya
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