Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da 6 milyondan fazla makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 6,1 milyon gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı tütün mamulü ve türevlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir kamyona operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon neticesinde 6 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Sakarya
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