Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmangazi Tüneli'nde devrilen tır ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde tırın devrilmesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
Eskişehir yönüne seyreden F.Y. yönetimindeki TIR, Osmangazi Tünelinde seyrettiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle Eskişehir yönüne ulaşımda aksama meydana geldi. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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