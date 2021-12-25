İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde şüpheli bir hafif ticari araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 387 şişe çeşitli markalara ait kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerce kent merkezinde bir depo ve eve yapılan operasyonda da 18 bini tütünle doldurulmuş 138 bin makaron, 820 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 74 kilogram bandrolsüz nargile tütünü geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.