Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kış uykusunda olması gereken ayı gezerken görüntülendi
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de kış uykusunda olması gereken bir bozayı, karlı yollarda gezerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli’de Pülümür Vadisi'nde 3 bozayının karlı alanda yiyecek ararken görüntülenmesinin ardından bu kez Hozat karayolunda, kış uykusunda olması gereken 1 bozayı görüntülendi.
Yolda seyir halindeyken bir anda bozayıyla karşılaştığını belirten taksi şoförü, "Normalde bu zamanlarda kış uykusunda olması gerekiyordu. Görünce oldukça şaşırdım. Bir süre takip ettim sonra anayoldan çıkıp ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.
Etiketler: Tunceli
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