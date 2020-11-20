İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen Sertifikalı Buğday Tohumluğu, haziran ayında meydana gelen dolu yağışı ile temmuz ayında orman yangınından zarar gören hububat üreticilerine dağıtılmaya başlandı.

Biga Bozlar, Sığırcık, Çan Yayaköy ve Eceabat Kumköy'de düzenlenen sertifikalı buğday dağıtım törenine Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Kooordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Törenlerde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale’de 2020 yılında haziran ve temmuz aylarında meydana gelen dolu yağışı, sel, yıldırım düşmesi ve orman yangını sonucunda Biga, Bayramiç, Çan, Yenice, Eceabat, Gelibolu, Ezine ve Merkez ilçedeki belli bölgelerdeki üreticilerin zarar gördüğünü ifade etti.

Tören doğal afetlerden zarar gören hububat üreticilerine sertifikalı tohumluk buğday dağıtılmasının ardından sona erdi.