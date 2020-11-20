Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in il merkezi, Edremit, Bandırma ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 3, Edremit, Bandırma, ve Gömeç ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3,51 gram esrar maddesi, 0,57 gram metamfetamin maddesi ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 1 zanlı tutuklandı.
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