Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesine kırmızı biber almaya gelen kişiyi darbedip parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan İslahiye ilçesine kırmızı biber almak için gelen A.Z (51), geçmiş yıllarda da alışveriş yaptığı M.D, M.D, Ş.D. ve H.B. ile buluştu.
Darbettikleri A.Z'nin üzerindeki 6 bin 400 lirayı alan şüpheliler, A.Z'nin kızını arayarak M.D'nin hesabına 3 bin lira yatırılmasını istedi, ayrıca A.Z'ye bedelsiz senet imzalattırdı.
A.Z'nin şikayeti üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklandı.
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