MSB'den yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da bir okulun bahçesine 740 adet fidan dikti. Mehmetçiklerimiz ayrıca okulun hasarlı bölümlerini de tamir ederek öğrenciler için hazır hale getirdi." ifadelerine yer verildi.