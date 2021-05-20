Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 kişi kurtararak kıyıya çıkardı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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