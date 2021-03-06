Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde meydana geldi.
Cihan D. yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Atakan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Atakan K. yaralandı. Atakan K., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2 bin 680 TL ceza verildi. Motosikletin sahibi babaya da ceza yazıldı.
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