İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, M.Ç'nin ev ve iş yerini arayan ekipler, 99 uyuşturucu hap ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.