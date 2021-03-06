Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, M.Ç'nin ev ve iş yerini arayan ekipler, 99 uyuşturucu hap ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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