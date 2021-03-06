Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı hane ve bahçe evinde yaşanan hırsızlık vakalarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin çalıntı eşyaları, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir depoda sakladığı bilgisine ulaştı ve belirlenen yeri izlemeye aldı.

Polisin depoya düzenlediği operasyonda şüpheli Erkan İ, Murat İ, Abdil İ, Murat K. ve Kadir Ö. gözaltına alındı.

Depoda bulunan çok sayıda elektrikli ev aleti, beyaz eşya ve inşaat malzemelerinin yanı sıra televizyon, bahçe aletleri gibi 150 farklı eşya sahiplerine teslim edilecek.