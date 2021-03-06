Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta buzlar çözüldü, balıkçılar yeniden ağ attı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta havaların sıcak gitmesinden dolayı buzları çözülen dereler balıkçıların akınına uğradı. Sıcak havayı da fırsat bilen balıkçılar, bol bol balık tuttu.
Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülen dereler balıkçıların uğrak yeri oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Arpaçay Deresine gelen balıkçı, üzerine giydiği tulumla suya girerek balık avladı.
Kıyılarda bulunan buz tabakasının önüne attığı ağla balık tutan balıkçılar bu mevsimden dereden çıkan tatlı su kefallerinin çok lezzetli olduğunu söylediler.
"Yiyeceğim kadarını tuttum"
Kışın su soğuk olduğu balıkların çok lezzetli olduğuna dikkat çeken, “Şuanda buzları kırarak balık tutmaya çalışıyorum. Havalar biraz ısındığı için balıklar derinlere gitmiş. Yalnız buzların altından nasibimizi aldık. Daha fazla tutmayacağım, burada bırakacağım. Sonuçta yiyeceğim kadarını çıkardım” dedi.
Arpaçay Bardaklı köyü deresinde arkadaşlarıyla birlikte soğuk suya girerek balık avlayan balıkçılar daha sonra soğuk sudan çıkardıkları balıklarla evlerinin yolunu tuttular.
Etiketler: Balıkçılık Hava Sıcaklıkları
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