Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla çözülen dereler balıkçıların uğrak yeri oldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Arpaçay Deresine gelen balıkçı, üzerine giydiği tulumla suya girerek balık avladı.

Kıyılarda bulunan buz tabakasının önüne attığı ağla balık tutan balıkçılar bu mevsimden dereden çıkan tatlı su kefallerinin çok lezzetli olduğunu söylediler.

"Yiyeceğim kadarını tuttum"

Kışın su soğuk olduğu balıkların çok lezzetli olduğuna dikkat çeken, “Şuanda buzları kırarak balık tutmaya çalışıyorum. Havalar biraz ısındığı için balıklar derinlere gitmiş. Yalnız buzların altından nasibimizi aldık. Daha fazla tutmayacağım, burada bırakacağım. Sonuçta yiyeceğim kadarını çıkardım” dedi.