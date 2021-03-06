Hamzabey Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Ercan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında inşası devam eden fabrika temeline devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü Ercan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halime T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.