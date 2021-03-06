Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da trafik kazası: Taksici hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan taksi sürücüsü sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.
Kaza, Çevre Yolu Turgut Temelli kavşağında meydana geldi.
Metin K. idaresindeki taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç geri savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışırken, sağlık ekipleri ise kalp mesajı yaptı.
Metin K. bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti.
Araç çekici tarafından bulunduğu yerden kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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