Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alan bir grup kaçak göçmenin yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

