Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’de botları su alan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botları su alan 36 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alan bir grup kaçak göçmenin yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 09:48
- 09:53
- 09:54
- 09:49
- 09:38
Sıradaki Haber
Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz