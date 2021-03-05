Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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