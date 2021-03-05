Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dün kaybolan gencin cesedi sulama kanalında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kayıp başvurusunda bulunulan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden dün sabah çıkan 22 yaşındaki Burak T.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yalmanlı Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı. Tüylüce'nin yakınları, haber üzerine gittikleri olay yerinde gözyaşı döktü.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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