İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borçka ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir evin alt katındaki atölyede silah ve mühimmat yapıldığını tespit etti.

Ekipler atölyede yaptıkları aramada, 7,65 mm çapında el yapımı tabanca, 9 mm çapında el yapımı 4 tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, kurusıkı tabanca, 90 kurusıkı tabanca fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.