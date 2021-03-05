Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokatlı çoban arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin dolar istiyor
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Artova ilçesinde çobanlık yapan vatandaş, arazide hayvan otlatırken, bulduğu gök taşlarını satılığa çıkardı. Tokatlı çoban taşlar için 200 bin dolar fiyat biçti.
Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan, 3 ay önce arazide hayvanlarını otlatırken, koyunlardan birinin ayağı, yosun kaplamış taşa takıldı.
Taşın diğerlerinden farklı olduğunu anlayan Afacan, eline alarak, incelemeye başladı. Gök taşı olabileceğini düşünen Afacan, taştan parça alarak, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderdi.
Testlerde, taşta 17 farklı element tespit edilirken, gök taşı olduğu tescillendi. Afacan, taşı bulduğu yere giderek yan bölgede benzer taşlar buldu.
"Parlaklığı ve doğaya uyumlu olmadığını fark ettim"
Toplam ağırlığı 70 kiloyu bulan taşları 200 bin dolara satılığa çıkaran Nurullah Afacan, "Koyunlardan birinin ayağı taşa takıldı. Taş ters çevrildi. Normalde taşın yüzeyi yosun tutmuştu. Taşı elime aldığımda parlaklığı ve doğaya uyumlu olmadığını fark ettim. Bundan bir parça tahlil için üniversiteye gönderdim. Gök taşı olduğu ortaya çıktı. 500 metrekare alanda diğer parçalarını da bulduk. Biz 200 bin dolar fiyat verdik. Bize 180 bin dolar teklif ettiler. Henüz kimseye vermedik" dedi.
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