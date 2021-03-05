Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce'de polis ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği otomobilde 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
Otomobilin yol kenarına park ederek içinden uzun süre kimsenin inmediğini fark eden ekipler, araçtaki S.T ve T.T'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Araçta arama yapan ekipler, 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sahte İçki Uyuşturucu
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