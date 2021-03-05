Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 155 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesinde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan şüphelilerin, kullandıkları maddeleri, Selimşahlar Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki A.C'den temin ettiklerini söylemesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada muhtelif türlerde 155 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. A.C, gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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