Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da silah kaçakçılığı: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yasa dışı yollarla temin edilen tabancaların bir otomobille Çorum'a getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde aracı durdu.
Otomobilde, stepneye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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