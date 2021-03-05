Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoda 344 bin 200 makaron bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki depoda yaptıkları aramada 344 bin 200 makaron ile 78 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Depo sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sigara
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