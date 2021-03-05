İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki depoda yaptıkları aramada 344 bin 200 makaron ile 78 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Depo sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.