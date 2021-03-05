Ersin İ'nin kullandığı minibüs, sabah saatlerinde Burdur Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü Ersin İ. ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüsün, cumartesi günü Antalya’da yapılacak Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’na katılmak üzere İstanbul’dan gelen atletizm sporcularını taşıdığı öğrenildi.