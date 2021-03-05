Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Burdur'da atletizm sporcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Ersin İ'nin kullandığı minibüs, sabah saatlerinde Burdur Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Ersin İ. ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Minibüsün, cumartesi günü Antalya’da yapılacak Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’na katılmak üzere İstanbul’dan gelen atletizm sporcularını taşıdığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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