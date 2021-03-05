İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgınla mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme sürecinde derslerine devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okullardaki koronavirüs sessizliğinin normalleşme süreciyle birlikte sona erdiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin hem okullarına hem de öğretmenlerine kavuştuğunu dile getiren Gül, "Öğrenciler bize anne ve babalarının emanetidir. Onların sağlığı bizler için çok önemli. Tüm okullarımızda öğrenci ve öğretmenler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze eğitime devam ediyor." dedi.

"Onlar da öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul ortamını özlemiş"

Ulaş İlkokulu sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan ise öğrencilere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimin de heyecanlı ve mutlu olduğunu gözlemledim. Onlar da öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul ortamını özlemiş. Okulların açılmasıyla öğrencilerimiz öğrendiklerini tahtaya yazmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor. inşallah yüz yüze eğitim devam eder." diye konuştu.