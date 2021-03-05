Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de 215 yerleşim ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkilin olan kar yağışı nedeniyle 215 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini devam ettiğin kar yağışı Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 215 yerleşim yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Hakkari merkeze bağlı 20 köy, 54 mezra, Yüksekova ilçesinde 57 köy, 77 mezra, Şemdinli ilçesinde 1 köy, 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliği saat 08:30’dan itibaren kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü açıklandı.
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