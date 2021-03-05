Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 11 şüpheli şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve 10 şahıs serbest bırakıldı.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,44 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hap, 0,15 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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