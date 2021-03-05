Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hayvan barınağına götürüldü.
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’ndeki kaldırımda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan kedi, mahsur kaldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, sepetli merdivenle kediyi kurtardı. Caddede toplananlar ise kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışlayarak, teşekkür etti.
Su ve mama verilen kedi, hayvan barınağına götürüldü.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 12:17
- 12:14
- 12:09
- 12:04
- 12:09
Sıradaki Haber
Burdur'da trafik kazası: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz